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Новую дату переговоров Лаврова и главы МИД Ирана в России объявят позднее

Ее перенесли на более поздний срок

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запланированная на 23 ноября встреча глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа перенесена на более поздний срок, новая дата переговоров будет объявлена позднее. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ.

"Запланированные на 23 ноября переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом перенесены на более поздний срок по договоренности сторон, - говорится в сообщении ведомства. - О конкретной дате будет сообщено позднее".

Ранее МИД Ирана объявил о переносе визита Зарифа в Россию и Азербайджан. Перенос поездки связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний на предстоящей неделе, при которых обязательно присутствие всех министров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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