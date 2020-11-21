Путин освободил Александра Хохоликова от должности посла России в Гватемале

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Хохоликова от должности посла России в Гватемале. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в тексте указа.

Хохоликов возглавлял российскую дипмиссию в Гватемале с 2017 года. 5 октября дипломат был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Никарагуа, а также Гондурасе и Сальвадоре по совместительству.