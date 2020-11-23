Захарова: Договор об открытом небе необходимо выполнять полностью, а не выборочно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из необходимости выполнения в полном объеме всех договоренностей, зафиксированных в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом в понедельник заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Договоренности нужно выполнять целиком и полностью, а не выборочно, как многие наши западные партнеры научились это делать и овладели этим в совершенстве, - отметила дипломат. - Мы будем исходить из того, что все, что написано, записано, из чего исходит эта договоренность, из чего она состоит, должно четко выполняться. И нашим партнерам мы об этом абсолютно недвусмысленно сказали. Мало того, мы все время дублируем это в том числе и в публичном пространстве".

В этой связи официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что помимо непосредственно политических шагов "западные партнеры почему-то считают необходимым увязывать каждое действие с некой информационной кампанией и делать из этого очередной скандал, придумывать то, чего нет, и обвинять Россию в том, в чем, возможно, виноваты и сами". По ее словам, в случае с ДОН посредством постоянных необоснованных обвинений в адрес России ситуация нагнеталась несколько лет.