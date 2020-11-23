Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади нагорнокарабахское урегулирование, с иорданской стороны была отмечена решающая роль Москвы в создании условий для прекращения огня в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и перехода к долгосрочному урегулированию", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня. "Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы", - информировали на Смоленской площади.

Министры также обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Стороны подчеркнули принципиальную позицию о безальтернативности политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 года в Аммане. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание высокого уровня политического взаимодействия", - подчеркнули в дипведомстве.

Разговор состоялся инициативе иорданской стороны.