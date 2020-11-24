Путин примет верительные грамоты у новых послов КНДР, Саудовской Аравии, Литвы и Израиля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новые послы КНДР, Саудовской Аравии, Литвы и Израиля вручат во вторник верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле. Как отмечается в материалах к церемонии вручения грамот, всего в ней примут участие представители 20 государств.

Это новые послы КНДР, Руанды, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, ОАЭ, Люксембурга, Черногории, Кубы, Бельгии, Саудовской Аравии, Гамбии, Святого Престола, Центральноафриканской Республики, Израиля и Суверенного Мальтийского ордена.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, "разумеется, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий" и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности как для российского лидера, так и для глав иностранных дипмиссий. Пресс-секретарь президента не уточнил, идет ли речь о соблюдении дистанции между участниками мероприятия, предложив дождаться самой церемонии.

Мероприятие пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах", - сообщил Песков, добавив, что это будет достаточно большое выступление.

Такая церемония состоится впервые с момента объявления пандемии нового коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год.