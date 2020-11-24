Лавров: РФ не исключает подключения других стран к "расширенной тройке" по Афганистану

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия не исключает в дальнейшем подключения других партнеров к работе в формате "расширенной тройки" с участием РФ, США, Китая и Пакистана по содействию межафганским переговорам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.

"[Мы] нацелены на содействие продвижению межафганских переговоров в формате так называемой расширенной тройки с участием России, США, Китая, а также Пакистана. В дальнейшем не исключаем приглашения к этой работе других партнеров", - сказал министр.

Лавров также призвал правительство исламской республики и представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) к скорейшему согласованию процедурных вопросов в рамках межафганских переговоров в Дохе.

"Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан", заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов, - сказал он. - Призываем обе противоборствующие стороны, представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков".

Лавров отметил, что Россия после успешного завершения межафганского переговорного процесса готова оказывать содействие постконфликтному развитию в Афганистане как в традиционных областях сотрудничества, так и по новым направлениям.

Глава МИД обратил внимание на то, что после успешного завершения переговорного процесса от международного сообщества потребуются активные шаги по содействию развитию постконфликтного Афганистана. "Россия будет готова оказывать соответствующую поддержку как по традиционным направлениям - борьба с терроризмом и наркопреступностью, военно-техническое сотрудничество, обучение афганцев по специализированным и гражданским специальностям, оказание гуманитарной помощи, - так и в новых областях, представляющих взаимный интерес", - подчеркнул Лавров.

Обстановка в сфере безопасности

Лавров также обратил внимание, что террористы, концентрирующие свои отряды в Афганистане, не оставляют попыток создать плацдарм для распространения своего влияния в Центральную Азию.

По его словам, у Москвы продолжает вызывать беспокойство деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана. "Там боевики ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам", - пояснил российский министр.

Вместе с тем текущий год стал для России годом надежды на то, что "в обозримом будущем в Афганистане возможно завершение вооруженного конфликта, установление долгосрочного, устойчивого мира", обратил внимание Лавров. "Исходя из этого, Россия приветствовала февральское соглашение между движением "Талибан" и Соединенными Штатами Америки, которое проложило путь к тому, чтобы уже в сентябре этого года дать старт межафганскому диалогу", - подчеркнул глава МИД РФ, отметив немалые усилия Москвы для создания "атмосферы доверия между афганскими сторонами".

О конференции

Конференция по Афганистану (23-24 ноября) проходит в онлайн-формате под председательством правительств Афганистана и Финляндии, а также ООН с участием представителей более 70 стран и международных организаций. Главная цель форума - обсудить ключевые ориентиры развития страны и поддержу со стороны мирового сообщества на 2021-2024 годы.

В настоящее время в столице Катара Дохе проходит предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане между делегациями афганского правительства и радикального движения "Талибан". Контакты не раз прерывались из-за разногласий по вопросам о религиозной составляющей переговоров и роли сделки США с талибами как основы межафганского урегулирования. 19 ноября афганский телеканал 1TV сообщил, что делегациям удалось разрешить процедурные вопросы, которые препятствовали началу прямого диалога между сторонами.