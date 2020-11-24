Патрушев отметил существенный рост активности иностранных технических разведок

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Интенсивность деятельности иностранных разведок в информационно-коммуникационной сфере существенно возросла на фоне обострения обстановки в мире. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Крыму.

Он отметил, что расширение области применения современных информационных технологий приводит к возникновению угроз в этой сфере, "в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок".

"На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он заявил, что количество хакерских атак на российские информационные ресурсы в 2020 году выросло в 1,6 раза. "В текущем году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза", - сказал он.

Патрушев отметил ежегодный рост активности хакерского сообщества по осуществлению несанкционированного доступа к IT-ресурсам органов власти и компаний "с целью их блокировки, получения возможности доступа к охраняемым банкам данным и скрытому управлению информационными системами". "Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Более 30% выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Спецслужбы США, Украины и других стран ведут постоянный поиск уязвимостей в информационных системах Крыма для оказания на них негативного воздействия, заявил секретарь Совета безопасности.

"<…> Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие", - сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности обратил внимание на неослабевающие попытки дестабилизации извне обстановки в России, в том числе с помощью распространения блогерами фейков.

"В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путем распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера", - сказал он. В частности, Патрушев указал на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.

По словам секретаря Совбеза, в условиях глобального доминирования интернета осуществляется манипулирование сознанием людей, "в том числе за счет фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры".