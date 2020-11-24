Лавров: злоупотребление крупными державами своим весом не способствует решению конфликтов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Решение любых конфликтов должно осуществляться самими участниками на основе принципов международного права, крупные державы должны создавать для этого условия, а не навязывать решения извне. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы много раз убеждались, что, когда международные игроки начинают действовать, исходя из этих принципов [Устава ООН], уважая суверенитет друг друга, принцип невмешательства в суверенные дела, уважая принцип мирного урегулирования споров, решения достигаются горазда легче и становятся гораздо более устойчивыми, нежели ситуации, в которых крупные державы пытаются злоупотребить своим весом и влиянием в том или ином регионе, зачастую в том регионе, который далеко отстоит от их границ, для того, чтобы навязать какие-то условия конфликтующим сторонам. Такие навязанные перемирия, как правило, долго не работают", - сказал он.

Министр подчеркнул, что участники конфликта должны сами договариваться между собой, "а роль всех остальных игроков - создать условия именно для этого, не пытаться диктовать что-то извне".

"Именно так, создавая условия для того, чтобы непосредственные протагонисты договорились между собой, действовала Россия, действовал наш президент, когда он согласовывал договоренность от 9 ноября по прекращению огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе, по обеспечению условий урегулирования этого застарелого конфликта", - указал Лавров.