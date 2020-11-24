Матвиенко: отношения РФ и Таджикистана содержательно развиваются по всем направлениям

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность законодательного обеспечения развития отношений РФ и Таджикистана. Об этом она заявила на встрече со спикером верхней палаты парламента Таджикистана, мэром Душанбе Рустами Эмомали.

"Россия и Таджикистан - это стратегические партнеры. Отношения между нашими странами развиваются содержательно по всем направлениям. И вопросы законодательного обеспечения развития наших отношений очень важны. Мы готовы их вместе с вами обсуждать и считаем, что межпарламентское сотрудничество - это очень важная составляющая межгосударственных отношений", - сказала Матвиенко на встрече в Совете Федерации.

Она отметила возрастающую роль парламентов "в сложном турбулентном мире" и выразила готовность сенаторов развивать тесные отношения с верхней палатой парламента Таджикистана. "Наша страна является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Но здесь не только экономика, это и гуманитарная сфера, и военно-техническое сотрудничество, и вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на таджикско-афганской границе, которая для нас тоже является очень чувствительной", - заметила спикер СФ.

По ее мнению, межрегиональные отношения двух стран "развиваются очень неплохо". "Более 60 субъектов РФ наладили отношения со своими партнерами в Таджикистане. Я думаю, в рамках нашей межпарламентской комиссии надо постоянно мониторить, как достигаются договоренности. У кого-то более плотные, конкретные результаты сотрудничества, у кого-то пока это остается на уровне намерений. Нам, верхним палатам, надо побуждать к конкретному взаимодействию", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в России придают большое значение визиту Эмомали и высоко ценят, что он выбрал Россию для своей первой зарубежной поездки в качестве председателя верхней палаты парламента. "Считаем, что он даст импульс всему комплексу российско-таджикистанских отношений. Надеюсь, что у вас будет еще не один повод приехать в Россию - мы хотели бы показать вам наши регионы. Каждый регион - это отдельная история, это отдельные возможности, это отдельные ресурсы для углубления экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества. Будем надеяться, что такая возможность у вас появится", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Программа визита

"Знаю, что Москва для вас не чужой город, вы здесь учились. Знаю, что вы тепло относитесь к Москве, к москвичам. Вы также бывали в Москве до этого, остаетесь мэром Душанбе. Я думаю, что завтра с мэром Москвы вам тоже будет о чем поговорить", - добавила Матвиенко.

Она отметила, что программа непродолжительного визита Эмомали в Россию очень насыщенная. В частности, по ее словам, в среду состоятся встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-премьером, сопредседателем межправительственной комиссии РФ и Таджикистана Алексеем Оверчуком, пройдет заседание межпарламентской комиссии верхних палат парламентов двух стран, "которая доказала за эти годы свою практическую ценность".