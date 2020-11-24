Лавров заявил, что политический процесс в Ливии продолжается и набирает темп

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил на встрече со спикером Палаты представителей Ливии Акилой Салехом, что перезапуск ливийского политического процесса продолжается и набирает темп. Текст вступительного слова главы МИД РФ опубликован на сайте российского дипведомства.

"Сегодня мы с Вами встречаемся в более спокойной обстановке, чем в прошлый раз. Благодаря Вашим усилиям много позитивного произошло в Ливии и вокруг нее. Долгое время соблюдается режим прекращения огня. Ваша встреча с главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем в августе этого года сыграла важную роль в перезапуске политического процесса. Хотя не без проблем, но он продолжается и набирает темп", - сказал Лавров.

Россия заинтересована в возобновлении всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией, в том числе межпарламентских обменов. "Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь Вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества: энергетику, транспортную инфраструктуру и в целом экономические и инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в интересах наших народов, - отметил Лавров. - Мы заинтересованы в возобновлении и других контактов, в том числе и межпарламентских обменов".