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Песков не знаком с расследованием центра "Досье" о якобы вмешательстве РФ в дела соседей

В материалах центра утверждается, в частности, что Москва курирует оппозицию в Грузии, сотрудничает с агентами влияния в Армении, Азербайджане

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знаком с расследованием центра "Досье", в котором утверждается, что РФ якобы вмешивается в дела соседних стран. В материалах утверждается, в частности, что Москва курирует оппозицию в Грузии, сотрудничает с агентами влияния в Армении, Азербайджане.

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не знаком просто с этим расследованием", - сказал Песков. "У нас достаточно интенсивная повестка дня и мы не всегда успеваем быстро с этим знакомится", - добавил представитель Кремля.

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АзербайджанАрменияГрузияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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