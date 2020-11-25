Песков не знаком с расследованием центра "Досье" о якобы вмешательстве РФ в дела соседей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знаком с расследованием центра "Досье", в котором утверждается, что РФ якобы вмешивается в дела соседних стран. В материалах утверждается, в частности, что Москва курирует оппозицию в Грузии, сотрудничает с агентами влияния в Армении, Азербайджане.

"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не знаком просто с этим расследованием", - сказал Песков. "У нас достаточно интенсивная повестка дня и мы не всегда успеваем быстро с этим знакомится", - добавил представитель Кремля.