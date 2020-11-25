Песков призвал не путать миссию миротворцев в Карабахе с работой гуманитарного центра

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой в этом регионе гуманитарного центра. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он напомнил, что в регионе размещен военный миротворческий контингент, а также работает центр гуманитарного реагирования.

"Не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать миссию военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. (В Нагорном Карабахе) такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, и гуманитарный центр как раз этим и занимается", - пояснил Песков.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.