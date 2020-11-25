Матвиенко призвала Таджикистан вместе противостоять политически ангажированным резолюциям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости координации работы парламентариев России и Таджикистана на международных площадках с целью противостояния политически ангажированным резолюциям. Об этом она сказала в среду на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и верхней палаты парламента Таджикистана.

"Конечно, [важна] координация нашей работы на других [межпарламентских] площадках, потому что мы видим, что двойные стандарты нарастают, количество недостоверной информации, фейков в отношении стран СНГ и других нарастает, пытаются протаскивать ангажированные политические резолюции, не имеющие под собой никакой основы, никаких поводов", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия всегда выступает против вмешательства в суверенные дела других государств. "Мы за соблюдение демократических принципов, но мы против вмешательства в суверенные дела другого государства. Мы выступаем за взаимоуважительное, взаимовыгодное сотрудничество, от этих принципов мы не отступим. Мы не собираемся ни под кого подстраиваться, ни перед кем кланяться. Мы призываем к соблюдению норм международного права, к учету наших национальных интересов и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказала спикер СФ.

В рамках своего выступления сенатор отметила, что есть недопонимание между РФ и Таджикистаном в вопросах укрепления нормативной правовой базы межгосударственных отношений. "Избыточная бюрократия, затягивание сроков сдерживают развитие многих направлений. Поэтому мы условились, я думаю, что межпарламентская комиссия сделает такую дорожную карту... подключимся через профильные комитеты к продвижению ускорения согласования и дальнейшего укрепления и расширения нашей договорно-правовой базы, которая имеет статус международных документов", - сказала Матвиенко. По ее мнению, парламентарии России и Таджикистана могли бы договориться о синхронизации процессов прохождения нормативных правовых документов, требующих ратификации, чтобы этот процесс не затягивался.

Председатель Совфеда рассказала, что накануне в рамках встречи со спикером верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали обсуждался вопрос в сфере поставок сельхозпродукции. "Нужны инструменты, нужны организационные основы для этого, нужны формы поддержки, может быть, и с государственным участием. Это задача министерств и ведомств, как отладить эту работу, чтобы бизнесу было выгодно, удобно", - заметила она.

Кроме того, по словам Матвиенко, сенаторы придают важное значение и вопросам военно-технического сотрудничества "с учетом неспокойной ситуации на таджикско-афганской границе". "Но это тема такая особая, специальная. Тем не менее после нашей с вами встречи я дала поручение председателю комитета СФ по обороне и безопасности. Мы со своего парламентского угла внимательно обратимся к этой теме", - сказала она, обращаясь к Эмомали.