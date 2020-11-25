Дума внесла поправки в закон о гособоронзаказе, касающиеся закрытия данных о закупках

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вносящий в закон "О государственном оборонном заказе" уточнение о том, что закупки в рамках ГОЗ исключаются из планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Документ был инициирован депутатами Владимиром Гутеневым и Алексеем Хохловым ("Единая Россия"). В апреле этого года Госдума уже приняла закон, закрывший данные о закупках в рамках гособоронзаказа - документ исключил обязанность исполнителей ГОЗ размещать в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведения о закупках. Тогда поправки, также инициированные Гутеневым, были внесены в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сейчас подобные поправки вносятся в закон о гособоронзаказе.

В пояснительной записке отмечается, что исключение процедуры закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, предусмотренное действующей редакцией закона, затрагивает только часть состава гособоронзаказа. "Действующая процедура в отношении оставшейся части сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных", - указано там. В связи с этим документ уточняет особенности планирования закупок, распространяя исключение закупок из плана и плана-графика на весь состав гособоронзаказа.

"Закупки по государственному оборонному заказу не учитываются при формировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в тексте. Кроме того, документ уточняет, что контроль за непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких закупок осуществляется в порядке, установленном правительством РФ.