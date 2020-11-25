В СНГ предложили создать Совет председателей верховных судов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Судьи предложили создать в СНГ Совет председателей верховных (высших) судов. Как сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда России, это предложение было озвучено на прошедшем в среду XIV заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики в СНГ.

В заседании в формате веб-конференции приняли участие делегации исполкома СНГ, верховных судов Казахстана, Киргизии, России, Высшего экономического суда Таджикистана и Кассационного суда Армении.

Проводивший заседание глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отметил, что "в настоящее время накоплен потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сфере правосудия между государствами - участниками СНГ" и поддержал предложение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ. По его словам, проект соглашения об образовании нового межгосударственного органа "соответствует целям, задачам и принципам, предусмотренным уставом СНГ. Его реализация обеспечит эффективность сотрудничества между высшими судами государств - участников СНГ".

В частности, к компетенции новой структуры предлагается отнести определение приоритетных направлений и форм сотрудничества судебных органов в сфере осуществления правосудия, защиты прав и интересов лиц, проживающих (находящихся) на территориях государств СНГ, содействие реализации международных договоров в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, и выработку предложений о мерах по совершенствованию правового регулирования межгосударственных отношений в рамках СНГ, совершенствование механизмов оказания правовой помощи, признания и исполнения судебных актов, а также содействие сотрудничеству национальных судов с Экономическим судом СНГ в выработке единых подходов к применению международных договоров участников СНГ.

В числе основных функций Совета предлагается предусмотреть в том числе обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.

Как отметили в пресс-службе Верховного суда России, создание Совета "повысит эффективность обмена опытом между государствами - участниками СНГ по вопросам модернизации гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства, будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия". Предложение об образовании Совета и проект соглашения были единогласно одобрены участниками заседания. Проект соглашения будет направлен в исполком СНГ для рассмотрения в государствах СНГ и внесения на заседание Совета глав государств СНГ. По итогам заседания Лебедев заметил, что образование Совета "даст новый импульс нашему сотрудничеству".