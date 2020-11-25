Слуцкий заявил о готовности Госдумы поддержать парламент Ливии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы оказать поддержку ливийским парламентариям в урегулировании кризиса в стране, а также в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В среду в Госдуме прошла встреча российских депутатов с делегацией Палаты представителей Ливии, которую возглавил ее спикер Акила Салех. "В ходе переговоров сегодня в Государственной думе затрагивались проблемы ливийского урегулирования и перспективы межпарламентского взаимодействия", - сообщил Слуцкий.

"Мы поддерживаем избранный парламент Ливии и готовы в парламентской плоскости оказать помощь в постконфликтной нормализации ситуации в стране, в том числе в рамках борьбы с пандемией COVID-19, - сказал глава комитета. - Депутаты Госдумы подтверждают приверженность решениям Берлинской конференции по Ливии и резолюции ООН 2510 (2020), утверждающей ее итоги".

По словам Слуцкого, депутаты Госдумы выразили глубокое уважение Салеху "за его усилия в урегулировании внутриливийского кризиса путем сближения позиций противоборствующих сторон, а также особо отметили необходимость полного прекращения кровопролития в стране и безальтернативность политического диалога". В ходе встречи также была подчеркнута взаимная заинтересованность в возобновлении широкого двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимных обменов.

С российской стороны во встрече, кроме Слуцкого, приняли участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов. Салех прибыл в Москву с визитом по приглашению Госдумы.

Обстановка в Ливии

В стране уже долгое время продолжают существовать два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и происламистским Высшим государственным советом (ВГС, исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.