Слуцкий не исключил возобновления диалога Думы с Конгрессом США

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Межпарламентский диалог депутатов Госдумы с членами палат Конгресса США может быть восстановлен в обозримом будущем, возобновление такого формата остается приоритетом для комитета нижней палаты российского парламента по международным делам. Об этом в среду заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Каким бы пессимистичными ни были прогнозы, не стоит совсем сбрасывать со счетов возможность возобновления сотрудничества, в частности в парламентской плоскости", - сказал он на круглом столе на тему перспектив российско-американских отношений после президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Как бы сложно это ни казалось, я не исключаю того, что уже в обозримом будущем нам удастся восстановить межпарламентский диалог и, возможно, следующий круглый стол мы будем проводить уже с участием наших коллег из США, пусть пока и в формате видео-конференц-связи", - добавил депутат, заверив, что размораживание диалога остается приоритетом в деятельности комитета по международным делам.

Большинство участников круглого стола - ведущих экспертов в области американистики и отношений РФ и США - отмечали возможность возвращения к многосторонним подходам в сфере внешней политики в случае прихода на пост президента демократа Джозефа Байдена. По их мнению, политика новой администрации будет направлена на продвижение своих целей в глобальной повестке при более разумных шагах в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Эксперты сошлись во взглядах, что в диалоге России и США прогресс пока слабо прогнозируется, хотя и необходимо пытаться стабилизировать двусторонние отношения.