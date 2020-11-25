Небензя заявил, что "гуманность" Евросоюза в отношении Сирии не стоит и ломаного гроша

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Западные страны выставляют находящейся под их санкциями Сирии невыполнимые условия для получения помощи в борьбе с пандемией. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

"Мы сегодня уже слышали о чрезвычайной гуманности санкций, которые ввели ЕС, США и некоторые другие страны против сирийского народа, - сказал он. - Недавно ознакомились с новым изданием "Инструкция Комиссии по предоставлению гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19 на определенных условиях странам, подпадающим под ограничительные меры ЕС". Они касались на этот раз Венесуэлы, Никарагуа и Ирана, а ранее были выпущены по Сирии".

"Если вы ознакомитесь внимательно с этим документом, то поймете, что эта гуманность не стоит и ломаного гроша - там приведены такие условия сотрудничества с Сирией, что это отпугнет любого потенциального желающего предоставлять гуманитарную помощь", - подчеркнул постпред.

Крайнюю озабоченность, по словам дипломата, вызывают процессы, идущие на сирийских территориях, где сохраняется незаконное военное присутствие США. При этом, как отметил Небензя, западные страны "которые на словах так рьяно радеют за права человека, но только когда это им выгодно, старательно отводят глаза от положения в этой части САР, равно как и в Идлибе".