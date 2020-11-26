Лавров: координация стоп-листов РФ и Белоруссии в ответ на западные санкции налажена

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил налаженную координацию с Белоруссией в рамках Союзного государства по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада.

"В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена", - сказал он в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

К настоящему времени Евросоюз ввел два блока санкций в отношении Белоруссии, меры касаются 55 представителей руководства страны, включая президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Им всем запретили въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые обнаружат, подлежат заморозке.

24 ноября Лукашенко заявил, что Белоруссия введет в отношении стран ЕС санкции, которые будут болезненны для европейского сообщества.