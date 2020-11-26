Дума до конца года намерена рассмотреть минимум 77 законопроектов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о графике своей работы в декабре. Как сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, с 8 по 24 декабря депутаты намерены рассмотреть 77 законопроектов, 28 из которых - во втором чтении, 49 - в первом.

"В декабре будет продолжаться работа над законопроектами, подготовленными в развитие конституционных норм. В частности, будет рассмотрен законопроект, разработанный в целях приведения в соответствие с конституцией законодательства о выборах и референдумах", - сказал Жуков.

Речь идет о депутатском законопроекте во исполнение поправки к конституции, который дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Ранее Совет Думы уже принял решение рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 23 декабря.

Кроме того, согласно календарю работы депутатов в декабре, Госдума на заседании 10 декабря намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

По словам Жукова, 26 законопроектов, входящих в календарь работы Госдумы на декабрь, были внесены правительством, еще шесть инициатив были предложены фракциями к приоритетному рассмотрению. "В период пандемии мы стараемся включать в повестку только законопроекты, рекомендуемые комитетами на принятие, либо приоритетные законопроекты фракции. Я думаю, что такой порядок у нас сохранится не только в декабре, но и в начале следующего года", - отметил он.