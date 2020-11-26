Глава Переславля-Залесского ушел в отставку по семейным обстоятельствам

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Валерий Астраханцев покинул пост главы городского округа Переславль-Залесский Ярославской области в четверг по собственному желанию, он объяснил причину отставки семейными обстоятельствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

"Сегодня глава городского округа на заседании думы озвучил свое заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации Максим Васильков", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, депутаты городской думы Переславля-Залесского приняли отставку Астраханцева. В декабре на очередном заседании гордумы планируется объявление конкурса на должность главы городского округа.

Валерий Астраханцев занимал пост главы Переславля-Залесского с 2018 года. До этого он работал в избирательной комиссии Московской области, был главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, занимал должность помощника мэра Переславля-Залесского. Астраханцев также был генеральным и финансовым директором частных предприятий.