Путин считает перспективной идеей создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей перспективой создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском. Предложение о создании такого технопарка прозвучало в четверг на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории этого города в Иркутской области.

"То, что здесь предложили, создание экотехнопарка, это, конечно, очень хорошая перспектива, мэр города неслучайно обратил на это внимание", - отметил Путин. На его взгляд, "город требует дополнительного вложения сил, средств для того, чтобы создать условия для нормальной жизни, для обеспечения рабочими местами".

"Люди этого ждут, с применением опыта и компетенций Росатома можно решить эту задачу", - сказал президент.

По мнению Путина, можно "наладить ритмичное использование, в том числе вторичное использование накопленных материалов для использования в различных промышленных отраслях".

Путин выразил уверенность, что предпринимаемые в Усолье-Сибирском меры "позволят сформировать безопасную среду для комфортной жизни людей, создадут основу для опережающего социально-экономического развития города Усолья-Сибирского".

"Хочу всем вам пожелать реализации наших планов в обозначенные сроки. И если будут возникать какие-то непредвиденные вопросы, пожалуйста, сразу поднимайте их на уровень правительства. И я со своей стороны подключусь в любую секунду, как только потребуется", - заявил Путин, завершая совещание.