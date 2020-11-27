Захарова: Канада придумывает другую реальность вместо совместной борьбы с киберугрозами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Канадские ведомства, называя Россию источником угроз в киберпространстве, придумывают параллельную реальность для повышения собственного финансирования. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что канадский Центр безопасности и коммуникаций выпустил доклад, в котором говорится о том, что Россия может представлять угрозу национальной безопасности Канады посредством кибератак.

"Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать параллельную реальность вместе совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве", - сказала Захарова.

Она констатировала, что канадские специалисты не обращаются к российским коллегам для того, чтобы прояснить свои озабоченности, а выпускают доклады и поднимают шумиху в прессе, пытаясь таким образом выбить дополнительное финансирование на борьбу с якобы существующей российской угрозе.

"РФ последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной, инклюзивной системы международной информационной безопасности. В отличие от канадских коллег наши слова не расходятся с делом. В частности, наглядным подтверждением действий, осуществляемых российской стороной для укрепления доверия в киберпространстве, стало без преувеличения историческое заявление президента РФ [Владимира Путина] о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности от 25 сентября 2020 года".