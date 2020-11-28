В СФ не считают нужным отдельно регулировать вопрос о пьянстве сотрудников на удаленке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуации с нахождением сотрудника на рабочем месте, в том числе дистанционном, в состоянии алкогольного опьянения регулируются общими требованиями российского трудового законодательства и у работодателя уже есть определенный порядок действий, заявила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, которая является одним из авторов закона об удаленной работе.

Госдума на пленарном заседании 26 ноября приняла в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января 2021 года. В ходе доработки документа для дистанционных работников был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе.

"Инцидент, когда работник находится на рабочем месте, в том числе дистанционном, в состоянии в алкогольного опьянения, регулируется общими требованиями трудового законодательства: дисциплинарным взысканием. Есть определенный порядок действий работодателя в данной ситуации, которым он может руководствоваться", - сказала сенатор в ответ на вопрос, необходимо ли отдельное законодательное регулирование ситуации с пьянством на дистанционной работе.

"Законопроектом, который защищает как права работников, так и права работодателей, предусмотрены различные жизненные ситуации. И именно поэтому в случае невыхода на связь в течение двух дней без уважительной причины работодатель может уволить сотрудника", - добавила Святенко.

Как объяснила сенатор, определить состояние опьянения работодатель может только через медицинское освидетельствование, которое носит добровольный характер. Если такая ситуация произошла, сотрудник отстраняется от работы и направляется на освидетельствование, добавила Святенко.

Закон об удаленке

Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел значительные изменения - парламентарии приняли 16 поправок. Среди наиболее важных из них - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Помимо этого, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что "работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха". Ряд СМИ интерпретировали указанные изменения как исключение нормы о неприкосновенности времени отдыха ("праве на офлайн") для дистанционных работников. Один из разработчиков документа, депутат-единоросс Андрей Исаев заверил, что в законе такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.