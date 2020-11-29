Захарова прокомментировала призыв Германии вести переговоры с Россией "с позиции силы"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Германия полностью зависит от США в вопросах безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в субботу на своей странице в Facebook , комментируя призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы".

"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности", - сказала Захарова. - И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США".

Дипломат напомнила, что на территории Германии расположен один из крупнейших американских зарубежных контингентов. "Совсем недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства. Сильно, ничего не скажешь", - сыронизировала она.

Захарова также обратила внимание, что в ФРГ размещено американское ядерное оружие. "Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться - это признак зависимости", - констатировала она.

Ранее глава оборонного ведомства ФРГ выступила в Бундестаге, призвав вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы", отметив, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".