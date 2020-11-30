Путин отметил важность гармонизации законов стран ОДКБ для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным гармонизировать законодательства стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с наркотрафиком, а также международным терроризмом и экстремизмом. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, об этом глава российского государства заявил в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"В условиях нарастания таких общих для нас вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придаем деятельности Парламентской ассамблеи по обеспечению своевременной ратификации принятых в рамках ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства в сфере безопасности", - говорится в послании президента РФ.

"Важным направлением межпарламентского сотрудничества является также выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств, - уверен Путин. - И, разумеется, особую актуальность сегодня приобретает координация усилий, нацеленных на борьбу с пандемией коронавируса".

Он назвал укрепление безопасности на пространстве стран ОДКБ и развитие коллективного оборонного потенциала в тесной координации с партнерами ключевыми приоритетами российского председательства в ОДКБ в текущем году.