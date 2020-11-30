И.о. президента Киргизии планирует посетить Россию с официальным визитом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента, спикер парламента Киргизии Талант Мамытов планирует в скором времени приехать в РФ с официальным визитом. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что его встреча с Мамытовым может состояться 7 декабря.

"Хочу высказать слова благодарности за выступление Таланту Турдумаматовичу, надеюсь, что мы с вами увидимся в понедельник, когда вы будете с официальным визитом в РФ", - сказал Володин на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

На заседании обсуждался вопрос направления наблюдателей на выборы президента республики. "Сейчас, уважаемые коллеги, давайте мы поддержим направление наших наблюдателей на выборы президента республики, направим свои делегации и поддержим нашего коллегу, еще раз поздравив его с избранием", - сказал Володин, занимающий также пост председателя ПА ОДКБ.

Досрочные выборы президента Киргизии, а также референдум по проекту новой конституции страны пройдут 10 января 2021 года.

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку на фоне политического кризиса, который разразился в стране после парламентских выборов 4 октября. Тогда представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК республики признал итоги выборов недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым премьером стал освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров, ему же перешли полномочия главы государства после отставки Жээнбекова. Однако в связи с тем, что Жапаров намерен принять участие в предвыборной гонке, он временно сложил с себя президентские полномочия - их исполняет нынешний спикер парламента Талант Мамытов.