Постпред РФ при ЕС полагает, что протестные настроения в Европе не достигнут масштабов США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Протесты в странах Евросоюза вряд ли достигнут масштабов летних протестов в США, поскольку в Европе не наблюдаются такие же острые проявления социального и расового неравенства. Об этом заявил в понедельник постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что масштабов Соединенных Штатов, наверное, это (протесты в Европе - прим. ТАСС) не достигнет. В Европе все-таки нет таких острых проявлений социального неравенства и особенно расового неравенства, как в Соединенных Штатах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Чижова, общественный настрой в Европе сейчас "достаточно возбужденный". "Главным объектом гнева являются ограничения, связанные с пандемией, ограничения бизнес-сектора, а в других это невозможность путешествовать", - добавил он.

Российский постпред также обратил внимание на массовые протесты во Франции, в которых приняли участие более 130 тыс. человек. Он отметил, что они вызваны статьей законопроекта, запрещающего фото- и видеосъемку сотрудников полиции и жандармерии. "Это довольно болезненная тема, и я не исключаю, что она проявится не только во Франции", - подчеркнул он.