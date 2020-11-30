МИД: РФ рассчитывает, что США перестанут "делиться" ядерным оружием со своими партнерами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва убеждена, что возможности двусторонних договоров с Вашингтоном далеко не исчерпаны. Об этом заявил в понедельник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс", который проходит онлайн. Мероприятие проводится в формате онлайн при спонсорской поддержке компаний "Транснефть", "Шеврон" и ПАО "Совкомфлот".

"Россия убеждена, что наши возможности двусторонних договоров с США далеко не исчерпаны. В нынешних обстоятельствах важно оставлять каналы коммуникации открытыми. Нам приятно, что, может быть, после долгого перерыва в этом году наконец-то возобновился конструктивный диалог с США", - сказал он.

Ядерное оружие

Россия надеется, что США перестанут размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств, это чревато новыми рисками и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил Рябков.

"Мы надеемся, что США перестанут "делиться" ядерным оружием с союзниками, перестанут разворачивать ядерное оружие в странах, которые таким оружием не обладают, и осуществлять подготовку сотрудников тех стран. Очевидно, это ведет к дестабилизации, кроме того, появляются новые риски. И это нарушение статей 1 и 2 ДНЯО", - сказал он.

Продление ДСНВ

Москва считает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) позволило бы выиграть время для переговоров о будущем контроле над вооружениями, заявил Рябков.

По словам Рябкова, Москва убеждена, что возможности двусторонних договоров с США далеко не исчерпаны. "Перспективы СНВ-3, конечно, стояли в центре стратегического диалога. Россия выступает за продление этого договора на пять лет без предварительных условий. Наша главная задача была сохранить уровень открытости и предсказуемости в отношениях между США и Россией, - указал высокопоставленный дипломат. - Продление договора позволило бы выиграть время для переговоров о будущем контроле над ядерными вооружениями и ракетами с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

Диалог необходим

Россия и США должны вести диалог по теме противоракетной обороны, поскольку это один из ключевых вопросов обеспечения стратегической стабильности, заявил Рябков.

"Мы не можем просто уйти от этой темы [по ПРО], она требует серьезного обсуждения, потому что есть прямая связь между наступательными вооружениями и оборонительными вооружениями, - сказал Рябков. - Эта взаимозависимость становится еще более важной по мере того, как противоракетная оборона показывает возможность перехватывать стратегические ракеты, а стратегические ракеты - это основной элемент ядерного сдерживания".

По словам высокопоставленного дипломата, с тех пор, как в 2001 году США вышли из Договора об ограничении систем ПРО, не осталось ни юридических, ни политических инструментов сдерживания в области противоракетных вооружений и технологий, которые "продолжают разрабатываться самым дестабилизирующим образом и подрывают международную безопасность". Замминистра подчеркнул, что планы США по развертыванию ПРО в космосе и обеспечению организации обороны страны путем уничтожения ракет противника на земле еще до их запуска увеличивают риск различных сценариев применения ядерного оружия.

"Мы 15 лет пытаемся вернуть Вашингтон за стол переговоров по ПРО, но США просто отмахиваются от наших озабоченностей. Хотим новой всеобъемлющей дискуссии по этой теме", - резюмировал Рябков.

Россия открыта к сотрудничеству

Москва открыта к всестороннему сотрудничеству с новой американской администрацией, заявил Рябков.

"Мы всецело открыты к отношениям с любым человеком, который займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы [его] закончили", - сказал он.

Кибербезопасность

Москва рассчитывает, что следующая администрация США откликнется на российские предложения в сфере кибербезопасности, заявил Рябков.

"За последние месяцы Россия, лично президент [России Владимир] Путин, представила целую серию конкретных предложений, включая предложения по кибербезопасности. Я надеюсь, что следующая администрация США рассмотрит эти предложения и даст нам какой-то содержательный ответ", - сказал он.