Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве председателя. Оно пройдет в формате видеоконференции. Эта встреча предваряет сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, которая состоится на следующий день.

Как сообщили в российском дипведомстве, Лавров намерен проинформировать коллег об итогах председательства России в организации и рассказать, как Москва оценивает состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки, ее влияние на стабильность на пространстве ОДКБ.

Прошедший год стал непростым для стран - участниц организации. Глобальный кризис здравоохранения и экономики, вызванный пандемией коронавируса, не стал единственным серьезным вызовом. В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Кроме того, боевые действия в Нагорном Карабахе, начавшиеся в сентябре и завершившиеся подписанием 9 ноября совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, стали самыми масштабными и кровопролитными со времен вооруженного конфликта в 1992-1994 годы.

Повестка встречи

Как сообщили на Смоленской площади, главы МИД планируют обсудить актуальные проблемы безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, а также практические вопросы укрепления диалога ее участников как в рамках организации и на международной арене, так и с ООН в сфере миротворчества. "Планируется одобрить ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на утверждение главам государств - членов ОДКБ в ходе предстоящей 2 декабря сессии СКБ организации", - указали в МИД РФ.

Ожидается, что министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин представит приоритетные направления деятельности организации во время председательства в ОДКБ, которое по ротации перейдет республике на сессии СКБ.

Основные вызовы

Как отметил в понедельник президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, одной из главных проблем для организации по-прежнему остается террористическая угроза и наркотрафик. К ним также добавились проблемы, вызванные пандемией, и попытки внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В частности, последнее сильно беспокоит Минск, который предлагает партнерам по ОДКБ совместными усилиями противостоять недружественным действиям со стороны Запада. Генсек ОДКБ Станислав Зась в свою очередь указывает на существенный рост преступлений с использованием коммуникационных технологий на территории стран-членов организации. По его словам, за первые шесть месяцев 2020 года их было зафиксировано 64 тыс., что в пять раз больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, отмечает Зась, контроль над ситуацией в зоне ответственности ОДКБ сохраняется. Трехстороннее заявление по Карабаху позволило стабилизировать обстановку в зоне нагорнокарабахского конфликта и в целом на Южном Кавказе, а "попытки Запада в коалиции с оппозиционно настроенной частью общества использовать сложившуюся в Республике Беларусь ситуацию после президентских выборов для дестабилизации политического и государственного строя" провалились, считает генсек. Кроме того, он указал на возвращение в правовое русло ситуации в Киргизии, где в начале октября также были активные политические волнения.