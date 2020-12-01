Лавров и глава МИД Уругвая обсудят торговлю, пандемию и региональную проблематику

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо проведут во вторник в Москве переговоры, на которых рассмотрят перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также международную и региональную проблематику.

Бустильо впервые посетит российскую столицу после назначения на пост министра иностранных дел Уругвая в июле. Более того, это первый визит главы МИД республики в Россию за последние 10 лет. Последняя очная встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в 2017 году на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на переговорах стороны обсудят развитие всего комплекса связей двух стран, укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение взаимодействия в международных и региональных делах. По ее словам, визит Бустильо в российскую столицу является "новым свидетельством поступательного развития взаимовыгодных отношений России с Уругваем".

Взаимный интерес

Москва считает Монтевидео своим давним и надежным партнером в Латиноамериканском регионе. Смена правительства в начале года и приход к власти правоцентристской администрации во главе с Луисом Лакалье Поу не повлияли на стремление Монтевидео к дальнейшему укреплению отношений с Россией.

Уругвай стал традиционным торгово-экономическим партнером России. Двусторонний товарооборот в 2019 году составил более $200 млн.

Большая роль в развитии экономического партнерства принадлежит действующему с 2014 года механизму межправительственной смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей, очередное заседание которой состоялось в Москве в июне 2018 года. Важно отметить, что Монтевидео не поддерживает введенные западными странами антироссийские экономические санкции.

Региональные и международные площадки

Ожидается, что на переговорах стороны обменяются мнениями по ряду актуальных тем международной и региональной повестки дня. Особое внимание главы МИД двух стран уделят координации взаимодействия на международных площадках, прежде всего в рамках ООН и ее специализированных органов.

Как ранее отмечал Лавров, в основе политического диалога двух стран лежит созвучность или близость позиций по большинству ключевых проблем современности. В частности, Москву и Монтевидео объединяет общее стремление к разрешению международных проблем политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права, без использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

На Смоленской площади указали на важность данного визита в свете реализации курса Москвы на развитие многоплановых отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности, российская сторона нацелена на установление более тесных контактов с Уругваем в рамках взаимодействия с ведущими интеграционными объединениями Латинской Америки.

Борьба с пандемией

Одной из ключевых тем переговоров станет диалог в области здравоохранения. Не исключено, что министры обсудят тему поставок российских препаратов и вакцин против коронавируса в Монтевидео. Еще в сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" договорились о поставках препарата против коронавируса "Авифавир" в 17 стран, среди которых числился и Уругвай.

На днях стало известно, что Уругвайский медицинский центр Casmu подписал договор с РФПИ о поставках в страну 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".