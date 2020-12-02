В постпредстве РФ указали на несостоятельность Франции и ФРГ как посредников по Украине

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Франция и Германия продемонстрировали в ООН свою несостоятельность в качестве переговорщиков по урегулированию на Украине. Такое мнение в среду выразил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 2 декабря постпредство России проведет встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", которая будет посвящена выполнению минских договоренностей по Украине. В ней примут участие представители ДНР и ЛНР в минской контактной группе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

"Подготовка к встрече оставила неприятный осадок. Хотя мы заблаговременно разъяснили немецким и французским коллегам ее задачу - проанализировать ход реализации принятого в 2015 году минского комплекса мер, - Берлин и Париж с самого начала всеми правдами и неправдами пытались сорвать ее", - сообщил зампостпреда.

"Поняв, что от задуманного формата мы не откажемся и сорвать заседание они не смогут, немцы и французы перешли к действиям и стали подбивать остальных бойкотировать наше мероприятие, - продолжил дипломат. - Сами они тоже дали понять, что участвовать не будут. Вот такие у нас "посредники"!" Более того, как отметил Полянский, европейские миссии "пошли на во многом беспрецедентный шаг и выступили против трансляции и архивирования данного мероприятия на сайте ООН".

"Свое правдивое лицо в этой ситуации они продемонстрировали как нельзя более красноречиво. Никакого дела им нет ни до минского процесса, ни до дончан, ни до русскоязычных жителей Украины в целом, - констатировал он. - Никакие они не посредники, и ждать от них нечего, сейчас это стало абсолютно очевидно. Маски сброшены, господа!"

"Переживет ли "нормандский формат" такой удар - большой вопрос. В конце концов, собраться и пофантазировать о ситуации на Украине они могут и без нас. А правда и реальное урегулирование им не нужны", - заключил дипломат.