В ООН отклонили пять из шести рекомендаций ВОЗ по контролю над каннабисом

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Члены Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) проголосовали против большинства предложений экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающихся изменения механизма контроля над каннабисом. Об этом в среду в своем Twitter сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Комиссия ООН по наркотическим средствам отклонила пять из шести сомнительных рекомендаций экспертов ВОЗ относительно изменения [механизма] контроля над каннабисом", - написал Ульянов. "Лишь одно предложение было принято минимальным большинством голосов: 27 [высказались] "за" при 25 "против", - добавил он.

Результаты голосования, по мнению Ульянова, показывают, что специалистам ВОЗ следует более тесно координировать свои действия с Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В конце июня УНП ООН опубликовало "Всемирный доклад о наркотиках - 2020" на основе данных 2018 года. Согласно документу, около 269 млн человек по всему миру употребляли в 2018 году наркотики, 35,6 млн из них требовалась медицинская помощь из-за наркозависимости. Наиболее опасным наркотиком стали опиоиды (героин и опиум), употребление которых в большинстве случаев влечет к смерти из-за передозировки. Наиболее распространенным видом наркотиков признан каннабис.

В 2019 году в рамках Комиссии по наркотическим средствам (с участием специалистов ВОЗ, ЮНЭЙДС, ПРООН) были разработаны правовые стандарты, нацеленные на изменение мер реагирования на проблему наркотиков, - Международные руководящие принципы по правам человека и наркополитике. В частности, они направлены на продвижение альтернативы наказанию и лишению свободы за незначительные наркопреступления и для лиц, вовлеченных в наркоторговлю из-за своей уязвимости. Согласно докладам ООН, жесткие меры, предпринимаемые правительствами многих стран, привели не к сокращению масштабов незаконного рынка и употребления наркотиков, а к значительному социальному ущербу и нарушениям прав человека. На смену им должны прийти более гуманные и эффективные методы, основанные на соблюдении прав человека, упрощении доступа к услугам по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых.