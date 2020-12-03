Косачев сожалеет, что Киев и "его западные покровители" не участвовали во встрече СБ ООН

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удивлен причиной неучастия ряда стран во встрече в Совете Безопасности ООН по урегулированию в Донбассе. Сенатор подчеркнул, что слышать мнение всех участников организации - это не право, а обязанность Совбеза.

В заявлении на сайте постоянного представительства США при ООН, распространенном в среду от имени США, Великобритании и Эстонии, утверждается, что обсуждение ситуации на востоке Украины с участием ДНР и ЛНР представляло якобы попытку показать ситуацию в "неверной и вводящей в заблуждение" форме. Это мероприятие, по утверждению авторов заявления, "служит исключительно целям России".

"Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители. Вызывает изумление, как они объяснили свое отсутствие. <...> Итак, альтернативная информация, исходящая от участников одной из сторон конфликта, заведомо объявляется ложной теми, кто поддерживает его другую сторону. Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и плюрализму мнений - вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что представители юго-востока Украины, выступавшие накануне в ООН, имеют собственное мнение и имеют право его выражать. "А услышать это - прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", - отметил сенатор.

Косачев сравнил эту ситуацию с временем существования СССР, где точно также "реализовывался тогда декларируемый, но никогда не реализованный принцип свободы слова, совести и убеждений". "Увы, евроатлантисты с их столь же красивыми, как были у большевиков, лозунгами сейчас оказались гораздо ближе остального мира к картине 1984 года, которую описывал в своей блестящей антиутопии британец Джордж Оруэлл. Хотя лучше бы Запад задумался над мыслью другого соотечественника, великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного", - добавил глава международного комитета СФ.

О встрече

Неформальная встреча Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году), была организована по инициативе России. Она проводилась в видеоформате.

Ранее представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение встречи и отказались принять в нем участие. Тем не менее мероприятие вызвало большой интерес со стороны многих стран - членов ООН. В частности, во встрече приняли участие представители Китая, Индонезии, Нигера, Доминиканской Республики, Белоруссии, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса.