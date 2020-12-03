{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Минюста предложил установить срок добровольной регистрации НКО-иноагентов

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил это предложение как заслуживающее внимания при доработке инициативы ко второму чтению

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко предложил установить срок добровольной регистрации НКО-иноагентов, после истечения которого они могут быть привлечены к ответственности.

Он отметил, что сейчас в российском законодательстве отсутствует срок добровольной регистрации НКО в качестве иноагента. "Поэтому и желание добровольно регистрироваться вяло текущее. Будет срок четко установленный, когда нужно заявиться и быть зарегистрированным на сайте Минюста, после этого срока уже другие действия могут быть. Поэтому это на будущее тоже можно предусмотреть", - сказал Свириденко на заседании в Госдуме.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил это предложение как заслуживающее внимания при доработке инициативы ко второму чтению. "Можно к этому вопросу вернуться ко второму чтению", - отреагировал он.

Теги
Россия
Фадеев заявил, что встреча президента с СПЧ планируется на 10 декабря
Ранее Фадеев сообщал, что СПЧ подготовит доклады по ряду проблемных тем, среди которых пандемия коронавируса, вопросы соблюдения прав человека в условиях цифровизации и права заключенных
Читать полностью