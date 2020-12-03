Замглавы Минюста предложил установить срок добровольной регистрации НКО-иноагентов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко предложил установить срок добровольной регистрации НКО-иноагентов, после истечения которого они могут быть привлечены к ответственности.

Он отметил, что сейчас в российском законодательстве отсутствует срок добровольной регистрации НКО в качестве иноагента. "Поэтому и желание добровольно регистрироваться вяло текущее. Будет срок четко установленный, когда нужно заявиться и быть зарегистрированным на сайте Минюста, после этого срока уже другие действия могут быть. Поэтому это на будущее тоже можно предусмотреть", - сказал Свириденко на заседании в Госдуме.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил это предложение как заслуживающее внимания при доработке инициативы ко второму чтению. "Можно к этому вопросу вернуться ко второму чтению", - отреагировал он.