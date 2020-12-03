Лавров: Россия предлагает создать рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия видит необходимость реформирования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и предлагает организовать неформальную рабочую группу по повышению эффективности организации во время будущего председательства Швеции. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников ОБСЕ.

"Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании. Предлагаем будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ", - отметил министр.

Так, по его словам, реформа организации должна быть направлена на "повышение прозрачности и отдачи от работы Секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами", улучшение бюджетных процессов и оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД. Кроме того, требуется сбалансировать три так называемые корзины ОБСЕ - основные направления ее деятельности в политико-военном, экономическом и экологическом, а также человеческом измерениях. Лавров добавил, что членам организации необходимо "стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог", сконцентрироваться на объединяющих темах и заняться обновленной повесткой дня.

"Это не призыв начать с нуля. Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром. Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий", - пояснил глава российского дипведомства.

Он подчеркнул, что организация должна быть востребована самими государствами-участниками, в противном случае ее ожидают неутешительные перспективы. "Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников", - сказал Лавров, добавив, что предложения Москвы и ее союзников по реформированию организации всем "хорошо и давно известны".

Новые должностные лица ОБСЕ, как указал министр, должны учитывать эти реалии и тревожные тенденции в своей практической работе, а также действовать "беспристрастно, ответственно, в интересах укрепления основополагающего правила и принципа консенсуса, а не по подсказке тех или иных государств". "ОБСЕ может вернуться к своим истокам - роли опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности во всех ее измерениях. Ключ к этому находится в руках государств-участников, которые должны проявить политическую волю к компромиссам, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству", - заключил министр и пожелал успехов Швеции в качестве будущего председателя организации.

Доступ общественности к информации

Россия считает важным выработать обязательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в области доступа общественности к информации на фоне попыток Запада забыть этот принцип, заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что особую значимость приобретают социальные и экономические права граждан и реализация права на развитие. По его словам, правочеловеческое измерение требует непредвзятый подход.

При этом в ряде стран - участников организации, отметил министр, наблюдается все большая нетерпимость к альтернативным точкам зрения, отражающим неприглядную для них правду. "Против неугодных информационных ресурсов и диссидентов в ход идут не только традиционная цензура, но и технические возможности социальных сетей и IT-гигантов", - пояснил он.

"Выступаем за выработку обязательств ОБСЕ в области доступа общественности к информации. Этот принцип был провозглашен в начале 1990-х годов, а сейчас наши западные коллеги пытаются предать его забвению", - заявил министр.

Говоря о социальных правах, Лавров выразил глубокую озабоченность положением русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. Он также заострил внимание на поручении СМИД в Базеле 2014 года по принятию деклараций в защиту христиан и мусульман, которое до сих пор не выполнено, упомянул о протестах "желтых жилетов" во Франции, усилении межрелигиозных трений в мире, ожесточенных беспорядках на расовой почве в США с десятками жертв. Все это, по его словам, подтверждает, что острые проблемы с соблюдением прав человека нельзя искать только "к востоку от Вены".

Диалог по линии военных экспертов

По словам Лаврова, военным экспертам государств - участников ОБСЕ необходимо искать точки соприкосновения в условиях разрушения системы контроля над вооружениями.

"В условиях разрушения архитектуры стратегической стабильности и сохраняющейся напряженности по линии Россия - НАТО надо искать точки соприкосновения в формате "структурированного диалога" с привлечением военных экспертов", - сказал он. Министр отметил, что конструктивные предложения Москвы о деэскалации и минимизации последствий демонтажа системы контроля над вооружениями пока "не получают никакого вразумительного отклика".

Как подчеркнул Лавров, недавние теракты во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом. Кроме того, по его словам, дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности. "Отмечаем качественную проработку албанским председательством насущной темы противодействия коррупции. Необходимо уделять больше внимания второй "корзине" (экономическое и экологическое измерение - прим. ТАСС) в целом, особенно вопросам экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов", - добавил глава МИД РФ.

В 2016 году Германия, председательствовавшая тогда в ОБСЕ, выступила с инициативой начала структурированного диалога по вопросам безопасности в Европе. Как указывал Лавров, такой диалог требует анализа военных потенциалов и задач стран региона.

Политическая ангажированность БДИПЧ

Участие Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в кампаниях против одних стран и молчание относительно ситуации в других дискредитирует деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает Лавров.

"Политическая ангажированность бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу организацию", - подчеркнул министр.

По его словам, проявившиеся в этом году сложности с назначением генсека и глав трех институтов ОБСЕ стали всего лишь индикаторами накопившихся в организации проблем и перекосов. "Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ БДИПЧ от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма", - указал Лавров.