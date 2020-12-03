Захарова: власти Франции все чаще прибегают к ограничению гражданских прав и свобод

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Права человека во Франции все чаще ограничиваются под предлогом интересов национальной безопасности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на то, что защита прав человека традиционно декларируется французскими властями в качестве одного из ключевых приоритетов политики государства, в последнее время все чаще во Франции прибегают к ограничению гражданских прав и свобод, объясняя это интересами национальной безопасности", - сказала она.

Дипломат отметила, что во Франции широко обсуждается проблема так называемого полицейского насилия, жесткого подавления акций протеста, зачастую перерастающих в стычки с правоохранительными силами. Захарова указала, что, по разным оценкам, за время проведения в 2018-2019 годах манифестаций "желтых жилетов" по протестующим было выпущено порядка 14 тыс. резиновых пуль, около 2,5 тыс. граждан получили телесные ранения, задержано более 12 тыс. человек, вынесено около 2 тыс. обвинительных приговоров. Она добавила, что под раздачу часто попадают представители СМИ, освещающие протестные акции, включая российских журналистов.

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, в контексте роста преступности и разрастающейся исламистской угрозы 24 ноября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении приняло законопроект о всеобщей безопасности. Захарова обратила внимание на то, что это привело к многочисленным манифестациям противников законопроекта, сопровождавшимся жесткими столкновениями с полицией. По ее словам, это продемонстрировало негативное отношение значительной части общества к проводимому администрацией президента Франции Эмманюэля Макрона курсу по ограничению свободы информации.

Рассмотрение законопроекта "О глобальной безопасности" началось в Национальном собрании Франции 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста. Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24, касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера".

28 ноября во Франции прошли крупнейшие со времен протестов "желтых жилетов" манифестации, собравшие в общей сложности 133 тыс. человек. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 46 тыс. демонстрантов, выступавших с критикой законопроекта "О глобальной безопасности" и требовавших отставки отдельных представителей власти. Манифестация переросла в массовые беспорядки, в ходе которых пострадали 98 полицейских и жандармов, было задержано около 80 погромщиков.