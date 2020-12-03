Захарова: попытки сорвать выборы в Венесуэле направлены на сохранение там нестабильности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Призывы бойкотировать предстоящие выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы говорят о заинтересованности некоторых сил в сохранении нестабильности в этой латиноамериканской стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывают сожаление призывы не признавать или бойкотировать предстоящее голосование. Выборы в Венесуэле, давайте все-таки скажем честно, - это политическая реальность, игнорировать ее бессмысленно. Те, кто пытаются сорвать легитимный электоральный процесс, заинтересованы в сохранении нестабильности и консервации провалившегося "проекта Гуайдо", - сказала дипломат.

По ее словам, РФ исходит из того, что выборы являются наиболее эффективным и демократическим способом урегулирования существующих в Венесуэле разногласий. Кроме того, отметила Захарова, Россия рассчитывает, что новоизбранный парламент станет площадкой для конструктивного диалога о будущем этой страны.

Она подчеркнула, что эти выборы во многом призваны стать ключом в преодолении существующих в венесуэльском обществе противоречий. "Напомню, что народ Венесуэлы устал от политических провокаций, попыток государственного переворота и твердо выступает за урегулирование кризиса посредством конституционного электорального процесса", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Мы призываем все страны, действительно заинтересованные во внутривенесуэльском урегулировании, не препятствовать реализации права венесуэльцев избрать своих представителей в Национальную ассамблею и самостоятельно определять пути дальнейшего развития своей страны", - заключила дипломат.

Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы пройдут 6 декабря. В состав делегации наблюдателей из РФ войдут представители парламентских фракций Госдумы.