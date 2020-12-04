Мурашко заявил, что Россия осуждает стремление некоторых стран политизировать пандемию

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия осуждает стремление некоторых государств политизировать пандемию, в том числе по тематике распространения вакцины. Об этом заявил в четверг глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения", - указал глава российского Минздрава. По словам Мурашко отсутствие солидарности может "отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер".

"Россия принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с COVID-19 на всех уровнях, оказывая помощь пострадавшим государствам как на двустороннем [уровне], так и в рамках многосторонних форматов", - отметил министр здравоохранения. - Делаем мы это прежде всего с учетом центральной координирующей роли Всемирной организации здравоохранения".

Мурашко подчеркнул, что потенциал ВОЗ "нужно укреплять". "Такая работа уже начата, и Россия примет в ней самое заинтересованное и активное участие", - заключил он. Встреча высокого уровня проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.