Куликова освободили от должности первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергея Куликова. Распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву о его избрании на пост председателя правления компании. С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.