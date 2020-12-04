{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Куликова освободили от должности первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии

Ранее ему предложили возглавить "Роснано", 3 декабря правительство утвердило директиву о его избрании на пост председателя правления компании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергея Куликова. Распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву о его избрании на пост председателя правления компании. С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКуликов, Сергей Александрович
Мишустин рассчитывает, что Молдавия продолжит сотрудничество с ЕАЭС после выборов
Глава российского правительства отметил, что в последние полгода шла активная доработка отдельных положений стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года
Читать полностью