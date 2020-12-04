Посольство России в Анкаре проверяет информацию о задержании российских журналистов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Турции проясняет информацию по возможному задержанию в Стамбуле журналистов программы телеканала НТВ "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице МИД РФ в Twitter.

"Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ сообщили, что 3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. "В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут", - указали в министерстве.

Ранее в телекомпании заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.