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Лавров и глава МИД Молдавии обсудили приднестровское урегулирование

Они также обсудили актуальные вопросы и перспективы развития отношений, сотрудничество в СНГ и взаимодействие Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Молдавии Аурел Чокой обсудили в пятницу по телефону ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - отметили в министерстве.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития отношений, сотрудничество в СНГ и взаимодействие Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя.

"Было выражено общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - добавили на Смоленской площади.

Разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМолдавия
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