Слуцкий: санкции США против Nord Stream 2 должны стать негативным сигналом для Европы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Включение санкционного механизма против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета США должно стать негативным сигналом для европейских партнеров, такие решения ударяют именно по ним. Об этом в пятницу журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Введение против них санкционного механизма в проект оборонного бюджета с одновременными дополнениями в закон об обеспечении энергетической безопасности Европы - негативный сигнал прежде всего для европейских партнеров", - сказал он.

Депутат заметил, что "недобросовестная конкурентная борьба Вашингтона с Москвой экстерриториальным рикошетом бьет именно по европейским компаниям".

"США во имя продвижения своих собственных экономических интересов готовы размахивать своей санкционной дубиной на полмира. По сути, это настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем европейском континенте", - резюмировал глава комитета.

Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября) включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Согласно тексту, в бюджет будут включены положения, дополняющие закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года подразделом по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов.