Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Речь идет о территории на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Сейчас площадь городского округа Сириус 1 400 га. Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.

Согласно законопроекту, там должно появиться публично-правовое образование, в котором будут установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности. Федеральная территория "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Это первый законопроект о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Комитет также поддержал ряд предложенных ко второму чтению поправок. В первую очередь, коррективы вносятся в систему органов публичной власти территории, она будет состоять из Совета федеральной территории "Сириус" как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, а администрацию - ее глава.

При этом исключается такая должность, как "глава федеральной территории "Сириус", а также норма о "высшем должностном лице" территории. Глава администрации "Сириуса" таким статусом не наделяется. "Будет Совет, председатель Совета и будет исполнительный орган", - пояснил ТАСС глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Согласно тексту, глава администрации будет назначаться Советом на срок до пяти лет.

Глава администрации будет входить в состав Совета федеральной территории по должности, при этом он не может занимать должность председателя Совета. Еще одной поправкой уточняется, что полномочия председателя Совета могут быть досрочно прекращены решением Совета "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации на основании его представления".

Государственный контроль

Поправками законопроект дополняется и положениями о государственном и муниципальном контроле, он будет осуществляться в рамках российского законодательства, но при этом особенности такого надзора могут быть прописаны в нормативных актах самой территории по согласования с уполномоченными органами власти. Внешний финансовый контроль и прокурорский надзор будут осуществляться в соответствии с законодательством РФ.

Органы публичной власти "Сириуса" по оперативным и другим текущим вопросам, в том числе вопросам осуществления экономической и иной деятельности, смогут издавать правовые акты, не имеющие нормативного характера.

Поправки были предложены Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.