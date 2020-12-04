Лавров: работа нефтяной отрасли может позитивно отразиться на ливийском урегулировании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Справедливое распределение нефтяных доходов может благоприятно сказаться на урегулировании ситуации в Ливии. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"На общей обстановке в Ливии может благоприятно сказаться возобновление деятельности ливийской нефтяной отрасли. Договоренности на сей счет были достигнуты командованием Ливийской национальной армии и представителями администрации в Триполи. Главное, чтобы доходы от экспорта углеводородов справедливо и прозрачно распределялись в интересах всего населения Ливии и эффективно использовались для восстановления разрушенной экономики", - сказал он.

Министр также констатировал, что движение на политическом треке в Ливии пробуксовывает: "Недавние встречи не привели к прогрессу, на который все рассчитывали. Главную задачу на данном этапе видим в оказании мировым сообществом содействия ливийцам в преодолении недоверия и нахождении компромиссных решений без попыток навязывать готовые рецепты извне или выделять одну из ливийских сторон в качестве приоритетной".

Россия, продолжил Лавров, приветствует в качестве позитивного шага на пути к налаживанию межливийского диалога подписание 23 октября в Женеве на заседании Совместного военного комитета в формате "5+5" соглашения о прекращении боевых действий.

Глава МИД РФ также высказал обеспокоенность нерешенностью вопроса о назначении нового специального посланника генерального секретаря ООН по Ливии. "Американские коллеги задерживают это решение многие месяцы, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс", - отметил Лавров.