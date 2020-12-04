Лавров считает, что новая администрация США будет вынуждена продолжить прежний курс

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласен с оценками ряда экспертов в том, что новая администрация Соединенных Штатов будет вынуждена продолжить свой прежний политический курс.

"Я согласен с некоторыми экспертами, особенно с теми, которые считают, что администрация, которая вступит в должность в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность ведущейся политики, - сказал Лавров в пятницу по видеосвязи на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог". - Но сейчас мы видим, что Соединенные Штаты сосредоточены в основном на внутриполитических вопросах. В частности, это касается последствий пандемии коронавируса в США. Им необходимо восстановить экономику, которая была, по сути, разгромлена вирусом".

По словам министра, очевидно, что каждая администрация должна учитывать сильную поляризацию американского общества. "Не будем забывать, что там миллионы американцев проголосовали за действующего президента, и примерно то же самое количество проголосовало за Джо Байдена. Это, по сути, указывает на то, что общество расколото и долгом каждой администрации является восстановление утраченного народного единства", - добавил он.

"Мне кажется, что внешнеполитическая повестка по-прежнему будет актуальна, США по-прежнему будут вовлечены в мировую политику, но посмотрите - ранее США требовали от своих союзников, чтобы они разделяли бремя на международной арене. Мне кажется, что эта политика будет продолжаться", - указал Лавров.

Он отметил, что на этом фоне особенно интересно узнать, какой будет реакция Европы, упомянув о продвигаемой президентом Франции Эмманюэлем Макроном концепции стратегической независимости Европы.