Федеральная территория "Сириус" сможет включать в себя искусственные острова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная территория "Сириус" в Краснодарском крае сможет включать в свой состав искусственные земельные участки в примыкающих к ней российских водах Черного моря. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о создании данной территории в пятницу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

"В случае создания искусственных земельных участков на примыкающих к федеральной территории "Сириус" внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации такие земельные участки включаются в состав территории федеральной территории "Сириус", - гласит поправка.

Также в законопроекте предлагается прописать, что органы публичной власти данной территории смогут определять особенности создания таких искусственных участков, в том числе случаи заключения договора на проведение соответствующих работ "без проведения конкурсных процедур".

Законопроект был рекомендован к принятию во втором чтении.

Речь идет о территории на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. Там находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.