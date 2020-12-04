Слуцкий считает, что опыт Чубайса будет востребован на посту спецпредставителя президента

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Опыт Анатолия Чубайса будет востребован на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями, он неоднократно добивался результата на переговорах высокого уровня. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Не сомневаюсь, что огромный профессиональный опыт Анатолия Борисовича [Чубайса] будет успешно востребован на новом посту", - сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что "Чубайс не раз доказывал, что обладает всем необходимым набором качеств для достижения высоких результатов на переговорах различного уровня". "Поздравляем и желаем успехов на благо России", - резюмировал Слуцкий.

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.