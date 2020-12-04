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Слуцкий считает, что опыт Чубайса будет востребован на посту спецпредставителя президента

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, Анатолий Чубайс не раз доказывал, что обладает необходимым набором качеств для достижения высоких результатов на переговорах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Опыт Анатолия Чубайса будет востребован на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями, он неоднократно добивался результата на переговорах высокого уровня. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Не сомневаюсь, что огромный профессиональный опыт Анатолия Борисовича [Чубайса] будет успешно востребован на новом посту", - сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что "Чубайс не раз доказывал, что обладает всем необходимым набором качеств для достижения высоких результатов на переговорах различного уровня". "Поздравляем и желаем успехов на благо России", - резюмировал Слуцкий.

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичСлуцкий, Леонид Викторович
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