Партия "За правду" не исключает разделения одномандатных округов с КПРФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Партия "За правду" не исключает для себя договоренности с КПРФ о разделении одномандатных округов при выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил в субботу журналистам председатель партии Захар Прилепин.

"Если они выйдут с таким предложением, мы с удовольствием найдем контакты, - сказал он. - Я знаю [лидера КПРФ] Геннадия Андреевича [Зюганова] и весь актив там основной".

"Мы еще не договорились. Нет, мы не исключаем никакого диалога. С ними точно не исключаем", - добавил Прилепин. По его словам, Зюганова он воспринимает "как старшего товарища" и относится к нему спокойно.

"Левый фланг в России огромен, у нас до 60-70% населения готовы так или иначе голосовать за левые силы в той или иной форме. Поляна настолько огромная, что никто никому не мешает", - убежден лидер партии.