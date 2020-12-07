В генконсульстве РФ заявили, что следят за ситуацией с задержкой рейса "Аэрофлота" в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты следят за развитием ситуации с досмотром пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" SU102 Москва - Нью-Йорк в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье осведомленный источник в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"У полиции есть протокол, она этому протоколу следует, - отметил он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС. - Мы внимательно следим за ситуацией".

Ранее в воскресенье телеканал Fox News сообщил со ссылкой на представителя полиции города, что пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк были эвакуированы в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за предполагаемой угрозы наличия на борту взрывного устройства. Телеканал добавил, что рейс приземлился в Нью-Йорке в 15:49 по времени Восточного побережья США (23:49 мск), на его борту находились около 250 человек. Как уточнила одна из пассажиров данного рейса в беседе с ТАСС, всех пассажиров и их багаж досматривали в аэропорту с собаками. В полиции Нью-Йорка пока не ответили на запрос ТАСС в связи с инцидентом.

В Twitter аэропорта отмечается, что в связи с инцидентом пассажиры могут быть подвергнуты дополнительным проверкам, также в аэропорту развернуты дополнительные силы служб безопасности. Как заверило руководство аэропорта, он продолжает работу в полноценном режиме, вылеты и прилеты осуществляются на данный момент без задержек.